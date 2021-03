Allegri, dipende tutto dai programmi del Napoli. Le ultime

Allegri, il suo approdo dipende dai programmi del Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea, gestore di un bar a Livorno e grande amico dell’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco quanto dichiarato ai microfoni della radio ufficiale:

“Sono amico di Max, è uno di noi. E’ cresciuto in questo quartiere, in questo bar. Ha bisogno dei suoi amici, della nostra presenza, siamo lo zoccolo duro della sua vita. Viene da noi non solo a far colazione, abbiamo tantissimi interessi in comune e trascorriamo molto tempo insieme anche senza parlare di calcio. Max al Napoli? Lui è un livornese doc, Napoli è una città di mare e le gente è aperta come da noi. Siamo solari, a Napoli lo vedo bene e sarebbe una buona cosa. Dipenderà dalle richieste che avrà dalle squadre e dai programmi che gli verranno sottoposti. Ma non abbiamo parlato di dove potrà allenare il prossimo anno. Proverò ad osservare il suo comportamento: dovesse ordinare qualche espresso napoletano in più.”

