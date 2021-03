Serie A, Roma-Napoli: dopo Milano la squadra di Gattuso cerca un’altra impresa

Il mini tour de force del Napoli che è cominciato la scorsa settimana ha già portato piccole grandi soddisfazioni per la squadra di Gattuso. Gli azzurri sono andati a vincere a Milano, contro i rossoneri allenati da Pioli, convincendo a sprazzi, molto di più altre uscite precedenti.

Questa settimana ci sarà la Roma da affrontare sempre all’Olimpico, in quelle che dovevano essere tre sfide di fuoco in trasferta, prima del rinvio del match contro la Juventus. I punti adesso pesano davvero tantissimo, specialmente perché perdere significherebbe perdere terreno per la corsa al posto Champions, che ricordiamo vale diversi milioni di euro. Senza dubbio, regnerà l’equilibrio in questa delicata sfida che andrà in scena domenica sera alle ore 20,45.

Quote del match

Quest’equilibrio è palesato anche dalle quote proposte dai migliori bookmakers in circolazione. Infatti, la vittoria della Roma e la vittoria del Napoli sono quotate allo stesso modo: parliamo di circa 2,60 volte la posta. Meno probabile, secondo i quotisti, il pareggio, visto che pagherebbe 3,50 volte la posta.

Come arriva il Napoli

Per quanto riguarda la situazione infortuni, i ragazzi di Gattuso hanno recuperato due giocatori importantissimi, ovvero Lozano e Manolas. Addirittura appare possibile, almeno per il greco, un inizio già dal primo minuto, anche se bisogna andare cauti. Anche il centrocampista Lobotka potrebbe far parte del match dopo la tonsillite che l’ha tenuto bloccato. Non ci saranno, però, Di Lorenzo, squalificato, e Petagna, Ghoulam e Rrahmani, infortunati. Non è improbabile nemmeno vedere Osimhen almeno per uno spezzone di gara. Mertens resta favorito come partenza da titolare. Confermato Demme a centrocampo.

Arbitro

Ecco, invece, le designazioni arbitrali del match. A dirigere la delicata gara sarà Di Bello di Brindisi, con assistenti Peretti e Paganessi. Il quarto uomo invece, sarà Ayroldi, mentre Di Paolo e Cecconi saranno al Var.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni del match:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso