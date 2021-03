Napoli, Simone Inzaghi contattato dal presidente De Laurentiis

Napoli, Aurelio De Laurentiis ha proposto un contratto all’attuale allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, a cifre da top manager

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe sondato il terreno per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Il Napoli andrà avanti fino al termine della stagione con Gennaro Gattuso come allenatore ma poi inizierà un nuovo percorso con un nuovo tecnico.

Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com, all’attuale allenatore della Lazio, in scadenza di contratto, il patron partenopeo ha proposto un contratto di durata triennale a cifre da top manager, circa 4 milioni di euro netti l’anno. Un’offerta che impone ulteriori valutazioni: per importanza della piazza, per importanza delle cifre. Da parte di Simone Inzaghi, però, per il momento nessuna apertura concreta.

