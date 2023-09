Retroscena Genoa-Napoli, la reazione dei tifosi azzurri a fine partita

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport si è concentrata sulla reazione dei tifosi del Napoli al termine del match contro il Genoa.

I tifosi del Napoli non avrebbero per nulla gradito il pareggio della squadra azzurra contro il Genoa. Allo Stadio Luigi Ferraris il match è terminato con il punteggio di 2-2 e dopo il triplice fischio questi ultimi avrebbero invitato i giocatori azzurri a tirare fuori gli attributi.

Ecco quanto si legge in merito:

“Non bastano al Genoa due gol di vantaggio per conquistare la prima vittoria casalinga complice un Napoli prima impalpabile e poi, nel finale, capace di rimontare per conquistare un pareggio che non è piaciuto affatto agli oltre duemila tifosi partenopei presenti al Ferraris. I tifosi ospiti infatti al triplice fischio hanno salutato i proprio giocatori invitando a tirare fuori gli attributi.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

Gli eventi più visti di ogni grande sport

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’ultimo mare della loro estate è da veri innamorati