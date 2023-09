Il duro commento di Chiariello su Rudi Garcia

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico del Napoli Rudi Garcia dopo il pareggio a Genova.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di “Canale 21” ed ha espresso le sue sensazioni sul Napoli attuale, ma anche un suo parere su Rudi Garcia.

Ecco quanto dichiarato:

“La mia sensazione è che il Napoli si stia scucendo in modo spontaneo lo scudetto sul petto perché la squadra ha perso certezze ed è una lontana parente d quella che ha dominato l’ultimo campionato. Dopo la Juve e il derby, stasera ho visto un altro sport. Lo dicevamo anche lo scorso anno ma per il calcio spettacolare. Perché questa squadra si è slegata? Osimhen e Kvaratskhelia sono con Messi e Haaland nel The Best Fifa e ora non toccano più palla. Di Kvaratskhelia si sono perse le tracce da mesi. Osimhen è diventato un giocatore marcabile perché non riceve più palle giocabili. Il giocattolo è smontato.

Poi arriva il commento su Rudi Garcia:

“Noi vogliamo essere buoni e vogliamo darti tempo, ma tu manco puoi prenderci in giro che dici che siamo fissati con Natan che non ce l’hai fatto vedere neanche in cartolina. Io reputo una presa in giro anche Kvara out con Zerbin in campo quando in panchina ci sono Lindstrom e Simeone. Stasera ho visto Ancelotti 2.0. La tua spocchia non ci serve, a me risulta che la squadra non sia contenta. Se continui così non hai futuro.”

