Gattuso, ultim’ora. Domani incontro con Adl per discutere del rinnovo

Gattuso incontrerà De Laurentiis

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Gennaro Gattuso incontrerà Aurelio De Laurentiis domani a Capri. I due, si ritroveranno a cena sull’isola per discutere del rinnovo del contratto del tecnico azzurro. Attualmente, l’ex allenatore del Milan ha un contratto per un’altra stagione. L’intenzione della dirigenza azzurra, è quello di prolungare il contratto per due o tre stagioni.

