Calciomercato, il Napoli punta tutto su Cengiz Under

Cengiz Under primo obiettivo del Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il Napoli non molla la presa su Cengiz Under. Il club azzurro segue con molta attenzione l’esterno della Roma, offrendo una cifra vicina ai 25 milioni. Il cambio della guida a capo del club giallorosso non facilita l’affare, ma Gattuso ha indicato il turco come degno erede di Josè Callejon. Giuntoli proverà a forzare la mano con la nuova dirigenza del club capitolino, ma non sarà per niente facile.

