Calciomercato, Tsimikas niente Napoli. Visite mediche con il Liverpool

Tsimikas è del Liverpool

Come riportato dal portale greco sportime.gr, Kostas Tsimikas è ormai un giocatore del Liverpool. Il terzino in forza all’Olympiakos è ormai ad un passo dai Reds, con addirittura le visite mediche che sarebbero già state effettuate. Nella scorsa sessione del calciomercato di Gennaio, il nome del difensore greco era stato accostato al Napoli. Ora il club azzurro, deve guardare altrove per sistemare la fascia sinistra della difesa.

