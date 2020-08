Calciomercato Napoli – Cambio di strategia in difesa, si punta all’esperienza

“Kalidou Koulibaly piace al Manchester City e l’erede del franco senegalese potrebbe arrivare proprio dallo stesso club. Secondo quanto riportato da The Sun, gli azzurri si sarebbero mossi nei giorni scorsi per Nicolas Otamendi, difensore centrale argentino per cui il Napoli avrebbe chiesto informazioni in vista della nuova stagione che comincerà tra qualche settimana.

Secondo i media inglesi, l’argentino potrebbe liberarsi facilmente dal Manchester City, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Il suo valore era stimato intorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere fino a dimezzarsi visto l’arrivo in casa City di Nathan Ake, che potrebbe essere solo il primo dei nuovi acquisti in difesa. Quest’anno Otamendi ha messo insieme 39 presenze con anche 3 gol.”