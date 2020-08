Gabriel verso l’Arsenal, ma ancora non c’è la firma! Il Napoli spera

Gabriel verso l’Arsenal, ma manca ancora la firma. Il Napoli spera ancora nel colpo

Il calciatore brasiliano del Lille era stato praticamente bloccato dal Napoli nell’ambito dell’operazione Osimhen. Gli scenari, però, sembrano essere cambiati: il difensore del Lille ora sta trattando con l’Arsenal e l’operazione sembra ormai in discesa, anche se ancora non ci sono state le firme. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Gabriel sta trattando con l’Arsenal, ma non c’è ancora la firma. Ed un barlume di speranza resta ancora vivo anche se bisogna cedere Koulibaly”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Roma, si lavora a un maxi-scambio! Quattro i calciatori coinvolti

Pistocchi preoccupato: “Con questa strategia scordiamoci di vincere qualcosa!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Michelle Hunziker e la figlia Aurora in posa sulla Scala dei Turchi, avviati accertamenti