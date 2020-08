Pistocchi preoccupato: “Con questa strategia scordiamoci di vincere qualcosa!”

Calciomercato Napoli – Pistocchi esprime la propria preoccupazione sul futuro

Il Napoli è al lavoro sul mercato per allestire la squadra per il prossimo campionato. Di nomi in ballo ce ne sono tanti, forse pure troppi (ndr), e non tutti di primo piano. E’ proprio quest’ultimo aspetto che preoccupa il noto giornalista Maurizio Pistocchi che, intervenendo a Radio Kiss Kiss, non ha nascosto i propri dubbi:

“Il Napoli della prossima stagione? Quello che penso, è che tutto è molto complicato. Ne abbiamo già parlato altre volte. Il Napoli va rinforzato: ma dove? Come? Queste sono le domande a cui serve una risposta. Sento parlare di possibili cessioni importanti, come quella di Koulibaly ed Allan. Che sono giocatori affidabili e forti. Voglio dire che non è facilissimo rinforzare questa squadra, se si cedono davvero dei giocatori forti. Diciamo questo: con 140 milioni di euro in tasca, se vendi anche Milik, poi che fai? Puoi prendere dei giovani. Certo. Ma in quel caso non puoi mica pensare di essere competitivo immediatamente per lo scudetto. In giro per il mondo e per l’Europa ci sono tanti giocatori interessanti. Io qualche 2000 o 2002 lo prenderei anche. Ma allora, scordiamoci di vincere qualcosa a breve termine con questa strategia. E ovviamente, mi riferisco a scudetti e Coppe”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Matvienko è il nome nuovo per la difesa: lunedì prevista una conference call

Cessione Allan, il brasiliano vuole solo l’Everton! Si tratta sul prezzo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Michelle Hunziker e la figlia Aurora in posa sulla Scala dei Turchi, avviati accertamenti