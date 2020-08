Matvienko è il nome nuovo per la difesa: lunedì prevista una conference call

Calciomercato Napoli – Il nome nuovo per la difesa arriva dallo Shakhtar Donetsk

Alfredo Pedullà rivela l’esistenza di una trattativa tra il Napoli e lo Shakhtar per il difensore Mykola Matvienko. La duttilità del calciatore, che può giocare sia al centro della difesa che a sinistra, ha colpito Cristiano Giuntoli.

Ecco quanto rivelato da Pedullà:

Il Napoli prenderà due difensori centrale, piace molto Mykola Matvienko, come già raccontato ieri sera. E lunedì ci sarà una conference call con lo Shakhtar per il difensore classe 1996 che lui giocare sia al centro che a sinistra. Gli ucraini hanno aperto alla cessione, la valutazione è di almeno 15 milioni più bonus, c’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli insisterà. E occhio sempre al profilo di Papastathopoulos, in scadenza di contratto con l’Arsenal che sta avanzando sempre più per Gabriel del Lille.

