Mazzarri: “Fondamentale passare il turno, voglio una squadra solida in attacco e difesa: niente regali agli avversari”

Notizie Calcio Napoli – Walter Mazzarri tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Braga, ultima partita del girone di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

Mazzarri:

“Quanto è importante la gara di domani? E’ fondamentale passare il turno, in queste partite da quando sono tornato ho provato a migliorare un po’ tutti gli aspetti. La squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio, ma deve trovare l’equilibrio dell’anno scorso e non concedere ripartenze. Vorrei vedere una squadra più compatta quando si attacca e difende, dal punto di vista del risultato siamo stati più carenti. Mi aspetto domani una squadra più compatta, contro la Juventus si è giocato bene così come con l’Inter. Domani vorrei passare il turno dimostrando che si è solidi, non vogliamo regalare niente agli avversari in quanto a ripartenze”.

Mazzarri: “Tornare alla difesa a tre? Per assurdo sono venuto a Napoli perchè mi piaceva giocare a quattro, invece ora tutti mi chiedono di tornare a tre. A sinistra siamo carenti perchè è successo di tutto, Natan sta facendo bene ma mi aspetto che possa spingere di più perchè in Brasile faceva il terzino. Quando arrivi dal brasile è difficile, al Torino mi ricordo che arrivò Bremer e fu difficile inserirsi. Natan sta facendo bene, anche Zanoli ha avuto spazio seppur con un minutaggio ridotto. L’importante è stare tranquilli nella gestione della palla, perchè a destra stiamo facendo un gran calcio. Dobbiamo essere più solidi in entrambe le fasi”.

Mazzarri: “Sto imparando il georgiano per la pronuncia di Kvara? Io già faccio fatica con i nomi italiani, quindi figuriamoci con quelli stranieri (ride, ndr)”.

Mazzarri: “Per quello che ho visto, in questo momento, per ottenere risultari c’è bisogno di avere la difesa migliori. C’è bisogno di sicurezza difensiva quando fai il tuo gioco, questo ti regala autostima. In passato dicevo che bastava aspettare per trovare il gol, ma la fase difensiva per una squadra come la nostra che attacca bene bisogna migliorarla ed essere più attenti. E’ questo l’aspetto che voglio vedere domani”.

Mazzarri: “Pochi tiri in porta? Con la Juventus abbiamo fatto 7 tiri, purtroppo, e non so perchè, ultimamente tiriamo male e spesso alto. Quando ero qui in passato, arrivammo terzi, ed avevamo due centrocampisti che non segnavano mai da fuori area. Poi arrivano Inler e Dzemaili, ed arrivammo secondi. C’è bisogno dei gol dalla distanza, su questo dobbiamo lavorare. Se riusciamo a schiacciare gli avversari in area di rigore, c’è bisogno anche dei gol da fuori area perchè non puoi arrivare sempre con il pallone in porta. Quindi devo lavorarci, molte grandi squadre risolvono le partite con il tiro dalla distanza”.

Mazzarri: “Aspetto piscologico mi preoccupa? La paura non credo che ci sia, ma un po’ di tranquillità bisogna ritrovarla. Quando qualcosa va storto la squadra accusa il colpo, mentre se le cose vanno bene si gioca nella maniera migliore. Per questo domani voglio una squadra solida, dobbiamo essere bravi ad affrontare questi momenti. La squadra non deve sbandare, evitando errori perchè sono sicuro che così il momento complicato passerà presto ed arriverà la prima vittoria. Il Braga è bravissimo in contropiede, non bisogna sottovalutarlo. Ci tengo molto a questo aspetto dell’attenzione domani”.

