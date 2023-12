Biglietti Napoli-Frosinone, iniziata la vendita libera

È iniziata la vendita libera dei biglietti per Napoli-Frosinone, sfida di Coppa Italia in programma il prossimo 19 dicembre.

La SSC Napoli ha comunicato che dalla giornata di oggi è disponibile la vendita libera dei biglietti per assistere al match tra Napoli e Frosinone. Si tratta della sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale. Il match è in programma per martedì 19 dicembre alle pre 21.

Di seguito il comunicato:

“Coppa Italia. Biglietti Napoli vs Frosinone. È iniziata la vendita libera. Martedì 19/12 h. 21:00”

