Napoli-Braga: ballottaggio Meret-Gollini, pronto Mario Rui

Il quotidiano Repubblica ha riportato qualche dettaglio sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Braga.

Domani sera Napoli e Braga si sfideranno in Champion League allo Stadio Diego Armando Maradona. L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata sulla probabile formazione di Walter Mazzarri. In porta attualmente ci sarebbe un ballottaggio tra Alex Meret e Pierluigi Gollini. Il terzino Mario Rui sembrerebbe invece pronto a rientrare dopo l’infortunio.

Di seguito quanto si legge:

“Non c’è più nemmeno l’alibi della emergenza, visto che Mario Rui è vicino al recupero e spera di essere di nuovi tra i convocati in Champions. Ieri si è allenato in palestra Kvaratskhelia per un lieve attacco influenzale, che non preoccupa. In gruppo Gollini, che d’ora in poi sarà in ballottaggio con Meret e non è escluso che possa sostituirlo tra i pali. Il portiere friulano vive infatti un momento difficile e lo stesso vale per Natan, che continua a non convincere e avrebbe bisogno di crescere con calma, invece di essere sempre tra i titolari.”

