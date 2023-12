Cajuste in dubbio per Napoli-Braga, prossime ore decisive

Per la sfida di Champions League tra Napoli e Braga la presenza del centrocampista del Jens Cajuste sarebbe in dubbio.

Durante la sfida di campionato tra Juventus e Napoli Jens Cajuste ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio. Non si sa ancora dunque se sarà disposizione per il match di Champions League in programma martedì alle ore 21.

Di seguito le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Oltre al lavoro di scarico, è rimasto a svolgere un lavoro personalizzato il centrocampista svedese Jens Cajuste che, nel finale di gara di venerdì sera, ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio. Ci sono altre 48 ore per valutare la possibilità di averlo a disposizione martedì per la sfida di Champions.”

Fonte foto: Flickr.com

