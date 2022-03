Napoli – Sarà Osimhen a guidare l’assalto del Napoli contro il Milan

La Gazzetta dello Sport: “Sarà Victor Osimhen a guidare l’assalto del Napoli contro il Milan“.

Le parole del quotidiano sul recupero di Victor Osimhen:

“Per la velocità, pezzo forte di un repertorio che però si è anche arricchito dei colpi tipici di un bomber d’alto rango, abile negli spazi brevi come pure nel gioco aereo. Di testa ha aperto la vittoria di Venezia, come pure con un’elevazione prodigiosa ha colto l’importante pareggio di Cagliari. Sarà Victor Osimhen a guidare l’assalto del Napoli contro il Milan.

Il 23enne nigeriano vuol tornare al gol al Maradona. Dove a causa del lungo stop per l’operazione dopo le fratture multiple al viso (scende in campo con una maschera protettiva) sconta un lungo digiuno. Sul terreno di casa in campionato (col Legia Varsavia in gol il 21 ottobre in Europa League) Osimhen non segna dal 17 ottobre (1-0 col Torino). Quel giorno il Napoli andò a rete per l’ottava partita di fila. Domenica punterà a infrangere anche un tabù personale. Nella collana delle sue 17 reti in A (7 in questa in corso) manca la perla contro una capolista”.

