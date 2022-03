Si allungano i tempi di recupero per Lozano, salterà il Milan

Si alungano i tempi di recupero per Lozano, ecco la possibile data di ritorno per il messicano

Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Hirving Lozano, Il messicano è fermo ai box per un problema alla spalla accusato in Nazionale. Ci vorrà ancora tempo per rivederlo in campo. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Per Lozano se ne parla, invece, non bisogna accelerare: volendo potrebbe anche fare la sua apparizione con l’Udinese tra tre gare, ma per avere al meglio il messicano alle prese con un lungo inverno di sofferenze, meglio attendere aprile anche perché la spalla qualche problemino ancora lo dà”.