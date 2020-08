Atletico Madrid, positivi al Covid-19: Correa e Vrsaljko, negativi gli altri

Atletico Madrid, positivi al Covid-19, Correa e Vrsaljko

Ultime notizie calcio – Atletico Madrid, due giocatori positivi al Covid-19, Correa e Vrsaljko. Una brutta notizie per Diego Pablo Simeone tecnico dell’Atletico Madrid, per la final eight di Lisbona, dovrà fare a meno dei due giocatori. I due sono risultati positivi al Coronavirus e dunque non potranno far parte della spedizione in terra portoghese. Negativi, invece, tutti gli altri giocatori della rosa dei colchoneros. Come ha comunicato il club iberico sul proprio sito ufficiale.

