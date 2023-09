Corriere dello Sport – Mourinho furioso: “Vi svelo cosa ho fatto stanotte dopo la sconfitta”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato un’intervista rilasciata questa mattina dai canali social della Roma. José Mourinho svela come reagire alla batosta contro il Genoa: “A Trigoria invece di dormire stanotte (ieri, ndr) devo analizzare ogni dettaglio della partita e poi lavorare con i giocatori. Se non possiamo lavorare in campo perché stiamo giocando sempre e c’è anche stanchezza, dobbiamo analizzare e valutare tutto. Io sono così, dopo questo tipo di partite non mi piace entrare nello spogliatoio e dire cose sull’onda delle emozioni e magari fare affermazioni sbagliate, preferisco avere un altro atteggiamento e analizzare il giorno dopo. Quando non analizzo le cose con loro non mi sento a mio agio ad analizzare le cose con la stampa“. Per questo, Mou, non è voluto entrare in alcuni dettagli dopo il ko di Marassi. Lo farà oggi, a Trigoria, con i suoi giocatori”.

