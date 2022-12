Caso Juve – L’ammissione di Chiellini in Procura sulle mensilità: la deposizione

Caso Juve, la deposizione di Chiellini in Procura

Caso Juve – Giorgio Chiellini, è stato chiamato a deporre in Procura, sulla storia relativa alla rinuncia di alcune mensilità avvenuta nel 2020 e che poi avrebbe recuperato in altro modo. Stessa situazione per tutti i componenti della squadra della Juventus. Come riportato da gazzetta.it, nella deposizione in Procura, l’ex difensore bianconero ha spiegato come poi avrebbe percepito quelle mensilità:

Caso Juve, Chiellini in Procura:

“Se non avessi continuato a giocare a calcio nelle stagioni a venire, mi era stato proposto un incarico da ambassador in cui inserire anche il corrispettivo delle due buste paga di aprile-maggio 2021. Un contratto che andrà a partire da quando smetterò per tre anni. Le due mensilità sono state caricate lì e quindi ancora devo percepirle”.

