Alguacil: “Contento a metà. Volevo vincere per omaggiare Maradona”

“Dobbiamo fare a tutti i complimenti e goderci la qualificazione. Lo staff ed i calciatori mi permettono di far girare tutto bene e dedico la qualificazione ai tifosi che non hanno potuto essere qui stasera”.

“Ai miei calciatori a fine gara ho detto che sono orgoglioso del loro comportamento, abbiamo giocato contro una squadra di Champions League. Volevamo vincere per passare da primi, non è andata così. Potevamo vincere, abbiamo lottato fino alla fine e non ci siamo arresi. Sono contento a metà, siamo una squadra ambiziosa e volevamo vincere anche per omaggiare Maradona”.

“Il gol di William Jose è stato importante per tutti. Lui ha avuto poche opportunità per giocare perchè gli preferisco Isak ma si è fatto trovare pronto. Ho sempre saputo che è un grande attaccante capace di segnare”.

“Tutti i miei calciatori si meritano tantissimo per ciò che stiamo facendo. Ho la rosa migliore e il miglior staff. Con loro lavorare è più facile”.