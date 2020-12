Napoli, il vice Luigi Riccio: “Obiettivo raggiunto, abbiamo giocatori straordinari”

Luigi Riccio, allenatore in seconda del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Real Sociedad

Luigi Riccio, allenatore in seconda del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Real Sociedad che ha garantito agli azzurri il passaggio ai sedicesimi di Europa League da primi del girone. Riccio ha sostituito Rino Gattuso, alle prese con un problema fisico. Ecco quanto raccolto da ForzAzzurri:

“Gattuso ha avuto un problema all’occhio, un fastidio che lo tormenta da anni. Passerà subito, è solo questione di qualche ora”.

L’Europa League è un obiettivo del Napoli? “Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo in un girone duro, con avversari attrezzati e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa proveremo ad andare più avanti possibile”.

E’ piaciuto l’atteggiamento della squadra? “Assolutamente sì. Abbiamo giocatori straordinari, c’è stata grande applicazione. Da questo punto di vista abbiamo ottenuto grandi risposte”.

La prova di Zielinski “Ci aspettiamo sempre grandi cose da Piotr, siamo molto soddisfatti della sua gara. Eravamo assai dispiaciuti per averlo perso causa Covid-19, ora sta tornando nella condizione ottimale. Può incidere in ogni gara. Peccato per il gol del pareggio, potevamo anche fare il secondo gol. Siamo comunque contenti del primo posto”.

Antonio De Nigro

