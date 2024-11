La Gazzetta dello Sport – Psg e Barça su Kvaratskhelia! ADL chiama l’entourage per discutere di rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Paris Saint-Germain e del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia. Il numero 77 del Napoli ha fatto perdere la testa ai due club, che sarebbero disposti a fare pazzie, pur di poterselo accaparrare. La scadenza del suo contratto con il Napoli è fissata per il 2027, e De Laurentiis, ha deciso di richiamare l’entourage del giocatore, per rivedere quanto prima il contratto del georgiano e parlare di rinnovo.

Il Napoli, al momento, offre uno stipendio da oltre 5 milioni, ma anche una clausola elevata, pari ad almeno cento milioni. L’entourage di Kvara spinge per una cifra più abbordabile per gli altri club. Le parti trattano, ma le big europee restano alla finestra. In estate il Psg ci aveva già provato per l’azzurro.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferrara: “Scudetto? Inter più attrezzata, ma se la giocano in quattro”

Graziani: “Oggi Kean incide più di Lukaku. Lui come Lautaro, manca la preparazione atletica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”