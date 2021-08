E’ gelo totale tra ADL e Insigne, sarà Giuntoli a fare da tramite

Gelo totale tra De Laurentiis e Insigne, il motivo è un retweet che avrebbe fatto rimanere scottato il patron azzurro.

La trattativa del rinnovo tra Insigne e il Napoli continua, come fosse una soap opera. Il nuovo capitolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere tra i più complicati: difatti, a quanto pare, tra De Laurentiis e l’agente del capitano, non vi sarà alcun dialogo diretto, bensì sarà il d.s Crstiano Giuntoli a fare da tramite. Il motivo pare essere ben chiaro: ADL sarebbe rimasto deluso da un retweet, su Twitter, di Pisacane, proprio l’agente di Lorenzo, che pare aver condiviso il pensiero di un tifoso che offendeva proprio il presidente.

In più, ieri, De Laurentiis è arrivato a Castel di Sangro, ma con Insigne è stato gelo totale. Un saluto frettoloso, tutto per rendere la situazione ancora più delicata e complicata.

