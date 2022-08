Napoli, decisione presa sul futuro di Gaetano e Zerbin

Secondo il quotidiano Il Mattino il Napoli avrebbe deciso il futuro dei giovani attaccanti Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin.

Il Napoli ha deciso il futuro di Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin. A riportare la notizia è stata l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Fino a qualche giorno fa la Società era in dubbio sul loro futuro: non aveva ancora deciso se optare per la permanenza in azzurro o per un’esperienza in un altro club. I due avevano seguito il resto della squadra anche durante le due tappe del ritiro estivo, dimostrando ogni giorno costanza ed impegno.

Ecco quanto riportato in merito:

“Restano anche i giovani Zerbin e Gaetano: l’esterno d’attacco, che ha fatto anche l’esordio con la nazionale di Mancini, e il centrocampista, che ha vinto l’anno scorso il campionato di serie B con la Cremonese, faranno parte del gruppo azzurro che ha cominciato lunedì scorso la stagione con la prima partita di campionato a Verona. Poi a gennaio si farà un nuovo punto della situazione.”

