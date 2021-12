Parisi-Napoli, l’agente: “Cercherò di indirizzare Fabiano verso un’altra squadra”

Parisi-Napoli, parla l’agente.

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti a margine degli Italian Sport Awards, facendo un punto della situazione tra il Napoli e il calciatore dell‘Empoli, ecco le sue parole:

“Parisi è la rivelazione di questo campionato, ma non si è montato la testa, anzi. Parliamo di un ragazzo anormale, ma allo stesso tempo molto freddo. Non ha avuto timore nell’affrontare calciatori come Lozano e Politano durante la sfida di domenica. Il calcio richiede bravura tecnica, ma servono tanti attributi e lui ne ha da vendere. Il Napoli è attento a tutti i migliori giovani, loro stanno monitorando anche Parisi, ma io in quel ruolo ho un altro mio assistito e non voglio ripetere l’errore fatto con Di Lorenzo-Hysaj. Cercheremo di indirizzare Fabiano verso altri lidi”