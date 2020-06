[FOTO] Il San Paolo è pronto: effettuata la sanificazione per Napoli-Inter

Il San Paolo è pronto: effettuata la sanificazione per Napoli-Inter

Lo stadio San Paolo è stato preparato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia che vedrà di fronte il Napoli di Gattuso contro l’Inter di Conte. Una squadra di esperti sanificatori ha igienizzato gli spazi comuni, dagli spogliatoi alla pista d’atletica, dalla sala stampa alla tribuna che ospiterà la panchina suppletiva. In tutto, saranno trecento le persone attese per la partita.

