Coronavirus, il bollettino del 12 giugno – Morti in calo così come i nuovi casi

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 236.305 persone (+393, di questi 272 -ovvero il 69%- in Lombardia) hanno contratto il virus (ieri +np).

I casi attuali sono +28.997 con un decremento di -1.640 (ieri +np);

I deceduti sono +34.223 con un incremento di +56 (ieri +np);

I guariti sono +173.085 con un incremento di +1.747 (ieri +np);

I ricoverati in terapia intensiva sono +227 (-9 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 12 giugno:

Totale tamponi: +230.551 (giorno prima +np);

Totale positivi: +4.608 (giorno prima +np);

Totale deceduti: +430 (giorno prima +np);

Totale guariti: +3.832 (il totale del giorno prima si era fermato a +np).

Il riparto dei “positivi” per provincia nella regione Campania

Provincia di Napoli: 2.635 (di cui 1.006 Napoli Città e 1.629 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 470

Provincia di Benevento: 209

Provincia di Avellino: 548

Provincia di Salerno: 689

Altri in fase di verifica Asl: 57

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 91.204 (+272, +0,3%; ieri +252)

Emilia-Romagna 28.028 (+33, +0,1%; ieri +25)

Veneto 19.199 (nessun nuovo caso; ieri +5)

Piemonte 30.989 (+31, +0,1%; ieri +42)

Marche 6.752 (+1; ieri +1)

Liguria 9.871 (+7, +0,1%; ieri +10)

Campania 4.608 (la Regione ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendo dal totale 230 unità; nelle ultime 24 ore è stato segnalato un solo caso positivo; ieri +1)

Toscana 10.165 (+7, +0,1%; ieri +10)

Sicilia 3.455 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Lazio 7.916 (+27, +0,3%; ieri +20)

Friuli-Venezia Giulia 3.230 (+3; ieri +1)

Abruzzo 3.271 (+4; ieri +1)

Puglia 4.515 (+2; ieri +1)

Umbria 1.436 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Bolzano 2.608 (+2, +0,1%; ieri +2)

Calabria 1.161 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Sardegna 1.363 (+1, +0,1%; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

Trento 4.443 (+2; ieri +2)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso, ieri +1)

