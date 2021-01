Napoli, calciomercato: nel mirino Amavi dell’Olympique Marsiglia

Il calciomercato del Napoli continua: il club azzurro ha messo gli occhi su Jordan Amavi, giocatore dell’Olympique Marsiglia.

Jordan Amavi, terzino sinistro dell’Olympique Marsiglia, è attualmente nel mirino della società partenopea. Il contratto del giocatore con il club francese scadrà il prossimo giugno, tuttavia il Napoli non è la sola squadra interessata al terzino. Come riporta Tuttomercatoweb tra i corteggiatori di Jordan Amavi ci sarebbe l’Arsenal.

“Continuano ad aumentare i corteggiatori di Jordan Amavi. Il terzino sinistro dell’Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno, piace in Italia, ma anche in Inghilterra ci sarebbero diversi club interessati. L’ultimo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è l’Arsenal, alla ricerca di un’alternativa a Kieran Tierney”.

