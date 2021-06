Maksimovic lancia cifre elevate, ma c’è possibilità che rimanga a Napoli

L’addio di Nikola Maksimovic sembrava scontato dopo una stagione travagliata. Tuttavia spunta la possibilità che possa restare al Napoli.

La volontà di Nikola Maksimovic è rimanere al Napoli, il club non rifiuta ma sorge un problema.

L’edizione odierna de Il Corriere del mezzogiorno ritorna sulla questione Maksimovic: “Una stagione poco felice quella di Maksimovic in azzurro. Ha collezionato solamente 27 presenze in campo. Il serbo, però, potrebbe anche restare con il Napoli se si troverà un punto d’incontro. La società non ha rinnovato poiché le cifre chieste dal giocatore, tramite il suo procuratore, erano elevate.

Non è da escludere neanche un futuro lontano da Napoli, difatti si vocifera che Sarri abbia interesse per lui, avendo avuto modo di allenarlo per tre anni di fila al Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Roma – Il nuovo Advisor della comunicazione è Maurizio Costanzo

Messaggio SSC Napoli per Christian Eriksen: il Tweet

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svizzera al voto su divieto pesticidi e terrorismo