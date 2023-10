Varriale: “Napoli in piena corsa per lo Scudetto”

Il giornalista Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio”.

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”, nel corso della trasmissione “Un calcio alla Radio”. Quest’ultimo ha parlato della situazione attuale del club azzurro, aggiungendo qualche considerazione su Jesper Lindstrom e Giacomo Raspadori.

Ecco le sue parole:

“A Bologna c’è stato un rilancio promettente. Alla luce di quanto si è visto nelle ultime gare mi sembra che il Napoli si sia messo nella giusta carreggiata e sta trovando tutti quelli che sono i motivi quando si vuole fare una stagione importante, a cominciare dall’intesa tra tecnico e squadra fino alla scoperta in Natan e la conferma degli altri. Contro la Fiorentina, il discorso è semplice: la coperta è corta a centrocampo e difesa, viste le attuali contingenze, in attacco Garcia può scegliere liberamente.

Successivamente le sue parole su Jesper Lindstrom:

“Bisogna attenderlo, così come Natan. In attacco la concorrenza per Lindstrom è importante. Il Napoli è un po’ corto sugli esterni e lui non è Lozano, è più un giocatore da 4-3-2-1, secondo me.”

Infine, su Giacomo Raspadori:

“Per me è l’attaccante più forte italiano della Serie A e lo dimostra anche quando veste la maglia della Nazionale. Ha grandissima qualità, è costato quel che è costato e credo vedrà un aumento del minutaggio e tu allenatore hai il dovere di metterlo nelle migliori condizioni possibili per farlo giocare. Lo vedo centrale, non mezzala, per me deve sfruttare il tiro dal limite e giocare a ridosso della punta.”

