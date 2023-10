Napoli-Fiorentina, le ultime sulla formazione azzurra

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha riportato la probabile formazione del Napoli per la sfida contro la Fiorentina.

Domani sera Napoli e Fiorentina si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed il giornalista Francesco Modugno ha riportato le ultime notizie circa la probabile formazione azzurra.

“A sinistra vedremo quale sarà la scelta di Garcia, se Mario Rui oppure Olivera. In difesa Ostigard-Natan, a centrocampo confermato il tridente con Lobotka-Anguissa-Zielinski e in attacco Politano al momento dà qualcosa in più degli altri, ma anche Lindstrom dovrà metterci qualcosa in più come ha detto Garcia in conferenza.”

