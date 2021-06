Napoli: vittoria contro il Parma ai rigori, azzurrini promossi in Primavera 1

Grandissimo risultato per gli azzurrini che vengono promossi in Primavera 1

La Primavera del Napoli batte il Parma ai calci di rigore e guadagna la promozione in Primavera 1. Gli azzurri, aiutati anche dalla nuova riforma voluta dalla FIGC per quanto riguarda i campionati giovanili, accedono alla massima serie.

Questa la sintesi della gara fornita dal sito ufficiale del Napoli:

“Il Napoli Primavera ha battuto il Parma per 6-5 ai rigori nella semifinale play off al Centro Sportivo di Collecchio ed ha conquistato la promozione in Primavera 1. Match emozionante che evidenzia l’orgoglio e la personalità dei ragazzi di Cascione. Il Parma dopo una ventina di minuti segna con una azione personale di Napoletano. Gli azzurrini hanno una grande reazione e tengono gli emiliani pressati nella loro area. Dopo varie occasioni per pareggiare, il guizzo arriva all’84’: grande progressione di Labriola e tiro che si infila di precisione per l’1-1.

Si va ai supplementari e D’Agostino a pochi minuti dal termine colpisce una clamorosa traversa. Si va ai rigori.

Idasiak para il tiro di De Rinaldis, gli azzurrini segnano tutti i 5 rigori e conquistano la promozione.

Questi i 5 rigori realizzati dagli azzurrini: Iaccarino, Pesce, D’Agostino, Labriola, Cataldi.

Napoli: Idasiak, Potenza, Spedalieri, Costanzo, Virgilio (80′ Pesce), Sami (59′ Cataldi), Cioffi, Labriola, D’Agostino, Ambrosino (59′ Iaccarino). All. Cascione”.

