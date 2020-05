Chirico punzecchia il Napoli:”Coppia Italia? Il Napoli non protesta, non gli sembra vero”

Marcello Chirico, giornalista e noto tifoso bianconero, all’interno del suo editoriale pubblicato su ilbianconero.com si è soffermato sull’ormai certa ripresa del campionato. Ha anche punzecchiato il Napoli in merito alla Coppa Italia, ecco quanto dichiarato: ““Il problema è come si ricomincerà. Con ancora pendente sulla testa delle singole squadre l’assurda spada di Damocle della quarantena, in caso di nuovi contagi, non dando così la benché minima certezza alla Serie A di completare tutte le 12/13 giornate mancanti . L’alternativa, purtroppo, si chiama playoff, formula per la quale stravede solo il presidente federale e, ovviamente, quei club avvantaggiati da una simile soluzione. Tipo, chi occupa attualmente una posizione in classifica a – 24 punti dalla vetta.

Ha ragione Urbano Cairo: se il campionato dovesse nuovamente fermarsi, significa che non si può giocare, e allora non si possono disputare nemmeno playoff e playout. Ragionamento logico. Ma, si sa, è proprio la logica a fare difetto alle istituzioni calcistiche, incapaci di arrendersi. Per motivi molto semplici, ed anche parecchio meschini: incassare l’ultima rata dei diritti tv, provare ad evitare che pure questo scudetto lo possa rivincere ancora la Juventus. La controprova sono pure i “coefficienti correttivi” inventati ad hoc dalla FIGC per decidere vincitori e vinti in caso di cristallizzazione della classifica. I giorni 13/14 si disputerebbero le 2 semifinali di ritorno di Coppa Italia, e il 17 la finale. Tutto in meno di 72 ore. In una parola, inconcepibile. Il Governo voleva dare in tv le partite di Serie A in chiaro, ma non essendo riuscito a convincere Sky e Dazn a rendere visibili a tutti almeno le “dirette gol”, allora ha fatto leva su Mamma Rai per regalare subito al pueblo tre gare di livello. Juve, Inter e Milan si sono fatte sentire, il Napoli no perché non gli pare vero di potersi portare a casa una coppa approfittando della situazione (così come sarebbe ben contento di andare ai playoff scudetto)”.