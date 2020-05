Ausilio, ds Inter:”Peccato per Mertens, la sua priorità era Napoli”

Il Ds dell’Inter Ausilio conferma di aver contattato Mertens

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Lo stesso dirigente nerazzurro, ha confermato la volontà del Belga di restare a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mertens? Ho un ottimo rapporto con Giuntoli, so che Marotta ha anche chiamato ADL. Un contatto c’è stato, non so se ha firmato ma era un giocatore in scadenza quindi ha avuto delle possibilità e c’è stato un contatto molto recente. Se è rimasto, sono contento per lui, mi è sempre stato detto che la sua priorità era di restare quindi non ho capito tutto l’interesse mediatico su Mertens all’Inter”.

