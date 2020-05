De Luca, che frecciata a De Magistris:”Eviti certe uscite, e non faccia demagogia”

Vincenzo De Luca non le manda a dire al sindaco De Magistris

Nel corso della sua diretta Facebook, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha lanciato una frecciatina al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Nei giorni scorsi il primo cittadino Partenepeo, aveva criticato l’ordinanza di De Luca riguardo la movida. La risposta del Governatore non si è fatta attendere, ecco quanto dichiarato: “Suggerisco a tutti di non fare uscite a capocchia, di chiedere di aprire tutto per fare campagna elettorale e demagogia, dobbiamo garantire la sicurezza. L’obiettivo della Campania è aprire tutto ma aprire per sempre.In Corea Seoul ha il doppio della popolazione della Campania, è stata chiusa di nuovo, avevano aperto tutto due settimane fa. In Campania dobbiamo evitare assolutamente questo percorso, aprire e poi chiudere. Ci serve camminare con serietà, aprire tutto ma per sempre.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ausilio, ds Inter:”Peccato per Mertens, la sua priorità era Napoli”

Cavani verso l’Inter, ad Agosto la decisione finale sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La prima foto di Nina Speranza pubblicata da mamma Cristina Marino