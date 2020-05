Coronavirus, il bollettino di oggi. Oggi 516 contagi, di cui 354 in Lombardia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino di oggi in merito all’emergenza Coronavirus

Nel consueto appuntamento delle 18:00, la Protezione Civile ha diramato il bollettino odierno in merito all’emergenza Coronavirus. In totale in Italia nelal giornata odierna ci sono stati 516 nuovi contagiati, di cui 354 nella sola Lombardia. Le vittime sono 87, che porta il totale dei decessi a 33.229. Scende il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ad oggi sono 475 (ieri erano 489). In Italia il numero complessivo dei contagiati dall’inizione della Pandemia sono 232.248.

