Sky Sport – Futuro Demme, incontro tra Napoli e Salernitana: c’è l’accordo tra i due club.

Il futuro di Demme al Napoli è ufficialmente in bilico. Il giocatore, dopo aver espresso la sua volontà di giocare di più, alcuni club si sono fatti avanti. Tra questi, in Serie A, spunta la Salernitana che sembrerebbe essere disposta ad investire sull’italo-tedesco. In Turchia c’è stato un pranzo tra le due società, dove Morgan De Sanctis ha incontrato Cristiano Giuntoli. I granata spingono molto per l’azzurro, ed è stato trovato un accordo tra le parti in merito alla formula che sarà quella del prestito, qualora l’affare dovesse andare in porto. Per quanto riguarda, invece, la questione economica manca ancora l’intesa.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

