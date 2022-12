Corriere dello Sport – Zanoli, può chiedere la cessione: Napoli pronto a negoziare già a gennaio.

Diego Demme non è l’unico che potrebbe salutare la casacca azzurra, tra i nomi in uscita potrebbe esserci anche quello di Alessandro Zanoli. La situazione sembrerebbe essere la medesima, in quanto, se l’azzurro esprimesse il desiderio di giocare altrove, il Napoli sarebbe già pronto a negoziare per la cessione nel mercato di gennaio. Giuntoli, dal canto suo, avrebbe già in mente il possibile sotituto: si tratterebbe del 23enne turco Ferdi Kadioglu del Fenerbahce. Al momento rimane solo un’ipotesi, perché intanto dal Portogallo, lanciano un’indiscrezione in merito ad Antonio Silva, difensore centrale 19enne seguito da mezza Europa.

