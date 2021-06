ADL rifiutò 50 mln lo scorso anno per Fabian, era nel mirino del Cholo

Spuntano nuovi retroscena in zona centrocampo: lo scorso anno il Napoli ha rifiutato 50 milioni dall’Atletico Madrid per Fabian Ruiz.

Cholo Simeone ci ha provato con un last minute e con 50 milioni di euro.

Il Napoli lo scorso anno ha rifiutato la proposta d’acquisto, di 50 milioni di euro, da parte dell’Atletico Madrid per Fabian Ruiz, ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela alcuni retroscena: “Poco prima che si chiudesse il mercato estivo del 2020, quello che fu spostato in avanti a causa della pandemia, l’Atletico Madrid ci ha provato con un last minute e con 50 milioni di euro. Ma la trattativa naufragò ancor prima che prendesse vita, perché non vi fu la possibilità di intervenire prontamente nella ricerca un valido sostituto”.

