Iannicelli: “Gattuso? Via solo se arrivano Allegri o Mourinho, Anche Ancelotti sembrava impossibile…”

Il giornalista parla del futuro della panchina del Napoli, dicendosi sfavorevole ad un eventuale ritorno di Maurizio Sarri

Peppe Iannicelli, è intervenuto alla trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21. Il noto giornalista vicino alla questioni in casa Napoli, ha parlato del futuro della panchina azzurra, fornendo la sua opinione sul nome del prossimo tecnico.

Queste le sue parole:

“Manderei via Gattuso con la qualificazione in Champions? Se il Napoli prende Allegri sì, se prende Spalletti no. Se deve prendere Italiano o Juric, allora, ‘Peppe per Peppe, mi tengo a Peppe mio’. Sono un grande ammiratore di Allegri, come ahimè lo ero anche di Ancelotti, se il Napoli punta su un profilo come quello dell’ex allenatore della Juve allora è utile cambiare. Un ritorno di Sarri? Non credo sia utile. Cambierei Gattuso solo per un profilo come Allegri o Mourinho, che ora è libero. Anche Ancelotti sembrava impossibile…”

