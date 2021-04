Roma, Sarri: c’è l’intesa, a breve incontro tra Ramadani e la dirigenza giallorossa

I tifosi azzurri rischiano di veder sfumare la possibilità di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina azzurra

Maurizio Sarri pare essere sempre più vicino alla panchina della Roma, lo riporta Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Stando a quanto si legge, a breve dovrebbe esserci un colloquio tra Fali Ramadani e Tiago Pinto. I motivi per cui Fredikin avrebbe scelto il tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus sarebbero tre:

1 – Accettazione del piano a lungo termine che prevede la valorizzazione dei giovani

2 – Un profilo internazionale che ha vinto in Inghilterra

3 – La necessità di cominciare a fare progetti prima della conclusione dell’Europa League

Il quotidiano riferisce inoltre che Sarri sarebbe convinto che la rosa dei giallorossi sia già competitiva e che necessiti soltanto di pochi ritocchi, ragion per cui, in vista della prossima stagione, avrebbe già fatto alcune richieste per il mercato.

