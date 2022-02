Mercato Napoli: Januzaj in pole per sostituire Insigne, affare a parametro zero

Adnan Januzaj in pole per il post-Insigne.

Adnan Januzaj è tra le preferenze di Giuntoli.

Stando quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica“, Adnan Januzaj è tra le preferenze di Giuntoli come dopo-Insigne, che volerà in Canada per giocare con il Toronto a luglio. Il calciatore è in scadenza di contratto e il Napoli sta verificando la possibilità di effettuare un colpo a parametro zero. Molto dipenderà pure da come finirà la trattativa con la Real Sociedad che spera di non perdere il suo gioiello a zero. Januzaj, da giovanissimo considerato un predestinato al Manchester United, fa gola a tanti club e il ds Giuntoli sta seguendo la situazione con molta attenzione.