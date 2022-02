Lobotka, l’ex compagna: “Napoli bella in foto ma nei dintorni solo ratti, spazzatura e criminalità”

L’ex compagna dell’azzurro usa parole al vetriolo contro la città di Napoli

Daniela Nilzova, ex compagna di Stanislav Lobotka, ha parlato in modo molto duro su Instagram della sua vita a Napoli dopo la rottura con il centrocampista azzurro.

Queste le sue parole:

“La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l’Egitto… spazzatura, ratti, criminalità“.

