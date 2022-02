Lazio, Sarri deluso dal mercato. Può arrivare l’addio anticipato

Lazio, la delusione del mercato può portare l’addio di Sarri

L’agente Fifa Claudio Anellucci è intervenuto in diretta ai microfoni di Maracanà, dove ha parlato di un possibile divorzio tra Sarri e la Lazio a causa della deludente sessione di mercato invernale. Ecco quanto dichiarato:

“La Lazio non ha fatto acquisti roboanti? Negli ultimi anni c’era la variabile Inzaghi, che faceva da parafulmine a queste situazioni, perché accettava certi giocatori. Adesso la situazione è sotto gli occhi di tutti. Si è scelto Sarri, che alcuni giocatori non li vede e giustamente li mette da una parte. Credo che Sarri possa lasciare anticipatamente la Lazio. Per accettare la panchina dei biancocelesti, il mister avrà chiesto determinate garanzie, non solo verbalmente. Ad oggi la Lazio aveva necessità di un centrale difensivo, invece ha regalato Vavro e ha tesserato uno che non è difensore centrale ma può farlo all’occorrenza, ma che Sarri non lo voleva. Una situazione davvero assurda”.

