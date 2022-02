Commisso: “Vlahovic? Sono deluso e amareggiato, procuratori bugiardi e disonesti”

Stava segnando più gol e per questo chiedevano di più. Come commissioni volevano non solo il 10% in caso di vendita, ma anche l’esclusiva di venderlo solo loro.

Forse avevano già un accordo con i bianconeri. Sono andati più volte a trattare in Inghilterra Barone e Pradè. Ogni volta, quando si presentava un’offerta Dusan e i procuratori la rifiutavano. Forse avevano questo accordo, rimanere fino a giugno per poi vedere come rovinare la Fiorentina”.