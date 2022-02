Collauto: “Col Napoli partita ardua, ma non siamo più la squadra dell’andata”

Il ds del club veneto dice la sua a pochi giorni dall’impegno di campionato contro il Napoli

Mattia Collauto, ds del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Gol. Nel suo intervento ha parlato anche della prossima gara di campionato contro il Napoli.

Queste le sue parole:

“Cosa è cambiato dalla partita d’andata col Napoli? La squadra è cresciuta da quella partita. Siamo una squadra giovane per l’età dei giocatori e per la poca esperienza di questo campionato. Alle volte riusciamo anche a cambiare volto, perché questo campionato non ti permette di essere sempre te stesso e alle volte devi adeguarti a certe situazioni che si vengono a creare.

La squadra è cambiata: è stato inserito qualche elemento e certi giocatori storici di questo biennio sono andati via. Molti calciatori arrivano da paesi diversi e la capacità di inserirli in un contesto diventa fondamentale. Domenica dobbiamo cercare di essere competitivi contro una squadra che gioca un bel calcio, con un allenatore che ha tante idee e talento. Da una parte è stimolante, ma è un’impresa ardua che cercheremo di portare a termine“.

