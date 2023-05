Mercato Napoli, due centrocampisti verso la partenza

Il Corriere dello Sport si concentra sul mercato del Napoli, in particolare sulla probabile partenza di due centrocampisti.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle ultime voci di mercato in casa Napoli. Secondo quanto si legge due centrocampisti potrebbero lasciare il club la prossima estate. Si tratta di Diego Demme e Tanguy Ndombele.

Ecco quanto riportato:

“Il mercato non è ancora partito, per il momento queste si chiamano intenzioni, però nel libro bianco di Castel Volturno ci sono scarabocchiati un bel po’ di riferimenti che potranno tornare utili d’estate, quando varie cose si mescoleranno e ciò che adesso sembra fantasia potrà diventare realtà. Le scelte non si fanno adesso, troppo presto, e poi bisognerebbe interrogare gli astri per capire bene come si evolverà quest’estate che sembra placida ma che finirà per agitare: Ndombele tornerà al Tottenham, Demme inseguirà un pallone altrove e già così, in mezzo al campo, servirà qualcosa che possa arricchire l’organico e completarlo. Meglio portarsi il lavoro avanti, almeno strategicamente o anche teoricamente. Poi si capirà.”

