Addio imminente di Formisano, lascerà la SSC Napoli dopo 17 anni

Addio imminente di Formisano, le ultime

Notizie calcio Napoli – Addio imminente di Alessandro Formisano, l’head of operations andrà via dopo 17 anni passati al fianco della SSCN. Formisano potrebbe continuare la sua carriera con la Salernitana.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis sta pensando ad una figura professionale che possa lavorare sulla questione stadio in collaborazione con le istituzioni locali per approfondire i possibili sviluppi sul tema considerando anche la candidatura dell’Italia per ospitare Euro 2032.

